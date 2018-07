PSB, PSOL e PT realizam convenções neste final de semana

Para as duas vagas ao Senado serão confirmados os nomes do jornalista e servidor público Chico Sant´anna, que já disputou o Senado em 2010, e Marivaldo Pereira, advogado e servidor público que ocupou interinamente o cargo de Ministro da Justiça.

Para encorpar a coligação, o socialista busca agora o apoio de outras siglas, como PDT, Podemos e Solidariedade.



Isolamento do PT

Tentando sair do isolamento em que foi colocado desde a saída do ex-governador Agnelo Queiroz, ainda no primeiro turno nas eleições de 2014, o PT tenta de última hora se colocar na disputa pelo Palácio do Buriti. A sigla tentou lançar uma pré-candidatura da deputada federal Erika Kokay ao GDF, porém a parlamentar não aceitou e disse que iria tentar a reeleição pela Câmara dos Deputados.



Na convenção deste sábado, alguns filiados tentam lançar uma candidatura própria e cogitam dois nomes para isso. O páreo está entre os economistas Júlio Miragaya e Afonso Magalhães.



Este sábado (28) será de definições para três legendas da capital federal na disputa eleitoral deste ano no Distrito Federal. Filiados do PSB, PSOL e PT se reúnem, separadamente, para definirem quais pré-candidaturas serão confirmadas.Sem grandes novidades, o PSOL irá chancelar a candidatura da professora Fátima Sousa e de sua vice, a assistente social Keka Bagno na disputa pelo Palácio do Buriti.Outra convenção de confirmação será a do PSB. Em reunião com os filiados, o partido irá confirmar a candidatura à reeleição do atual governador Rodrigo Rollemberg ao cargo. A grande expectativa para esse encontro será para descobrir quem irá ser o vice na chapa do socialista.Um dos nomes mais cotados é o da ex-PSDB e ex-governadora Maria de Lourdes Abadia . Em abril deste ano, Abadia rompeu com os tucanos para se filiar ao partido socialista, o que reforçou as especulações sobre a formação de chapa.

Júlio Miragaya é de um coletivo dentro do PT chamado Diálogo e Ação Petista. Ele presidiu a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) durante a gestão Agnelo Queiroz. Afonso Magalhães é bancário aposentado e faz parte da corrente Construindo Uma Nova Brasília.



A intenção do PT com a candidatura própria ao GDF é garantir um palanque para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Distrito Federal. Porém, o petista está preso em Curitiba e vê sua candidatura ficar cada vez mais distante.







Para o Senado, os nomes a serem analisados pela diretoria regional são os do distrital Wasny de Roure; do sindicalista Chico Machado e do jurista Marcelo Neves. Apenas dois deles serão indicados, mas Neves sai à frente, pois conta com o apoio de Lula.