Promotores movem ação para pedir inconstitucionalidade do Estatuto da Família

MPDFT alega que a lei distrital que define família apenas "a união entre um homem e uma mulher" fere os princípios constitucionais da isonomia

Depois de ações movidas por ONGs LGBT e pelo PT junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), o Ministério Público do Distrito Federal ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI) contra a Lei Distrital, que estabelece o "Estatuto da Família" no Distrito Federal. A norma, de autoria do deputado Rodrigo Delmasso (PRB), gerou polêmica por definir família como "a união entre um homem e uma mulher", o que exclui outros arranjos familiares, como casais LGBT.



No documento, os promotores alegaram que a lei fere os princípios constitucionais da isonomia, da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da liberdade individual, da proibição de discriminação, e da vedação ao retrocesso. Além disso, para o Ministério Público, contraria tratados de direitos humanos assinados pelo país.



"Impedir que casais homoafetivos participem da execução de políticas públicas relativas às famílias evidencia o retrocesso no reconhecimento aos direitos à moradia, a alimentos, a benefícios previdenciários e tantos outros já garantidos pelo Estado", argumenta o MPDFT.



Projeto de Lei

A lei distrital tinha sido aprovada em 2015 pela Câmara Legislativa do DF, mas na época, foi vetada na íntegra pelo governador Rodrigo Rollemberg (PSB). Porém, em junho deste ano, os distritais derrubaram o veto e a lei foi promulgada.



O texto define família como "núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união estável" ou "por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes". Para Rodrigo Delmasso, que é membro da bancada evangélica da Câmara Legislativa, o texto fortalece o "modelo tradicional".





"O projeto não discrimina nenhum modelo de família, mas fortalece a família tradicional, formada por pai, mãe e filhos", afirmou Delmasso.



O que diz o texto?

Além de limitar o modelo familiar, o texto prevê que o governo deve garantir "condições mínimas de sobrevivência" à entidade familiar, com políticas de segurança alimentar, acesso à educação e à cultura e combate à violência doméstica. O texto também "assegura atenção integral à saúde dos membros da entidade familiar", pelo SUS e pelo programa Saúde da Família.



Em outro ponto, o texto diz que os currículos do ensino fundamental e médio do DF devem ter, como componente, a disciplina "educação para a família". As escolas deverão, ainda, formular e implantar "medidas de valorização da família no ambiente escolar".