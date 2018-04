DF foi a unidade da Federação com maior crescimento populacional

Segundo o IBGE, entre 2012 e 2017, a população da capital do país cresceu quase 12%

Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que a população do Distrito Federal foi a que mais cresceu em todo país entre os anos de 2012 e 2017. De acordo com a pesquisa, o número de habitantes nas regiões administrativas de Brasília aumentou 11,4% nos últimos cinco anos. Logo atrás no ranking, aparecem Amapá com 11,1% de crescimento, Roraima com 9,3% e Acre com 9%.



Brasília agora é considera como a quarta maior cidade do país, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Enquanto em 2016 o contingente populacional era de 2,973 milhões de habitantes, em 2017 o número de moradores passou da linha dos 3 milhões, ficando em 3,036 milhões de pessoas. O aumento de 2,1% foi o maior do país, comparado aos estados.



Pelo levantamento, a capital brasileira é formada em sua maioria por negros e pardos. Mais de 60% da população se declaram dessa cor no DF. A população feminina também cresceu 0,6% e chegou a 52,9%. E o número de habitantes com 60 anos ou mais, que estava em declínio desde 2015, voltou a aumentar, chegando a 12%.



País

No Brasil, o número de população residente em 2017 ficou acima dos 207 milhões de pessoas, sendo 46,8% da cor parda, 43,6% brancos e 8,6% de pretos. Cerca de 86% dos domicílios contam com abastecimento diário de água, 99,8% possuem energia elétrica e 66% do escoamento de esgoto é feito pela rede geral ou por fossa ligada à rede.