Comerciantes cedem para tentar aprovar nova Lei do Silêncio

Empresários propuseram que os decibéis emitidos sejam reduzidos depois da meia-noite; tema está na pauta desta terça-feira

O projeto que altera a Lei do Silêncio vai entrar na pauta da Câmara Legislativa do DF (CLDF) mais uma vez nesta terça-feira (10). Esta é a quinta tentativa de votação do projeto. Para que o tema seja apreciado pelos deputados, o Sindicato dos Bares e Restaurantes propôs uma ligeira redução no limite de decibéis permitidos – passando de 75 db durante o dia e 75 db à noite, para 60db e 70db, respectivamente.



Além disso, os empresários propuseram uma redução ainda maior depois da meia-noite. A partir deste horário, os estabelecimentos não poderiam ultrapassar 50 db – marca ainda menor que a da lei em vigor.



O projeto de alteração, proposto em 2016, segue parado. Sem consenso, os deputados chegaram a se envolver em bate-bocas na sessão de 20 de março. O deputado Ricardo Vale (PT), autor do projeto, lamentou os adiamentos: "Estamos esperando há 3 anos por essa votação, temos que dar uma resposta para os moradores e empresários", argumentou.



Limites atuais



Em vigor desde 2008, a lei em vigor define que áreas residenciais, por exemplo, o limite é 65 db das 7h às 22h, e de 55 db das 22h às 7h do dia seguinte. Quando aprovada, a norma previa que uma revisão desses limites fosse feita a cada dois anos. Porém, isso nunca aconteceu.



A fiscalização é feita pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram), que quando é acionado vai até o estabelecimento e verifica os limites. Caso as normas sejam descumpridas, o Ibram emite as multas. O órgão autuou 334 estabelecimentos no ano passado. A multa varia de R$ 20 mil a R$ 200 mil.