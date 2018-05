USP cai em ranking de universidades

A Universidade Federal de Itajubá surge no ranking pela primeira vez, e está na 98ª posição.



Subindo

Apesar da queda de posições das universidades brasileiras, a presença na lista aumentou e, agora, são 32 instituições classificadas, ante 25 do ano passado.



Entre as dez universidades brasileiras que estão entre as 200 primeiras do ranking, a UFABC (Universidade Federal do ABC) e a Unesp (Universidade Estadual Paulista) subiram de posições. A primeira, passou do 167º lugar para o 153º. Já a Unesp subiu da 169ª posição para a 162ª.



América Latina

A queda das universidades no ranking da THE não atingiu apenas o Brasil mas, de forma geral, os países de todo o continente latino-americano, embora tenham aumentado sua representação em relação ao ano passado. Isso demonstra, de acordo com o diretor editorial da Rankings Globais para a THE, Phil Baty, um declínio no quadro geral do ensino superior da América Latina, apesar do número maior de instituições em relação ao ano passado. Sobre as instituições brasileiras, Baty atribui a piora na classificação à turbulência econômica e política no país.



As melhores

Repetindo o resultado de anos anteriores, as universidades chinesas dominam o ranking, e a Índia aparece em segundo lugar entre as nações com maior presença na lista.



Entre os países da América Latina, a instituição melhor classificada foi a Universidade Diego Portales, do Chile.



Top 10 do ranking

1ª – Universidade de Pequim (China)



2ª – Universidade Tsinghua (China)



3ª – Universidade Estatal Lomonosov de Moscou (Rússia)



4ª – Universidade Fudan (China)



5ª – Universidade de Ciência e Tecnologia da China (China)



6ª – Universidade Zhejiang (China)



7ª – Universidade Jiao Tong Xangai (China)



8ª – Universidade de Nanquim (China)



9ª – Universidade da Cidade do Cabo (África do Sul)



10ª – Universidade Nacional de Taiwan (Taiwan)



Top 10 das brasileiras

14ª – Universidade de São Paulo (USP)



33ª – Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)



61ª – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)



92ª – Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)



98ª – Universidade Federal de Itajubá



131ª – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)



150ª – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)



153ª – Universidade Federal do ABC (UFABC)

