Ter experiência apenas não basta

Além de capacitação, os profissionais modernos precisam agregar outras qualidades ao currículo na busca por colocação

O mercado de trabalho evoluiu muito nos últimos anos. Se no passado bastava ter qualificação e experiência na área para conseguir uma boa colocação, nos dias atuais as exigências aumentaram. Além da formação, as empresas têm exigido qualidades comportamentais dos funcionários e colaboradores.

Cada vez mais, as companhias buscam profissionais capazes de cumprir prazos, com habilidade para trabalhar em equipe e com poder de comunicação. Ou seja, ter um perfil apenas técnico não garante mais sucesso na carreira.

Nesta nova realidade não basta apenas apresentar resultados, é necessário apresentar uma alta performance profissional, ser eficiente e buscar feedback, além de focar na qualidade.

"A globalização, a automação e o fato das empresas manterem colaboradores em várias partes do mundo, exigem dos profissionais novas qualidades para o sucesso dos negócios, como saber se comunicar de forma eficiente e ser colaborativo", afirma Maíra Pimentel, cofundadora e diretora de Projetos da Tamboro, startup de inovação em educação especializada no desenvolvimento e na avaliação de habilidades comportamentais no trabalho.

Novo perfil

A estes quesitos acrescentam-se a capacidade de solucionar problemas, ter foco, proatividade, comprometimento e vontade de aprender continuamente.

Profissionais autodidatas por exemplo, que buscam autoconhecimento e constante desenvolvimento, são bastante valorizados pelas organizações.

"Estas são as chamadas habilidades do século 21 e valem tanto ou mais que um diploma. E as empresas começam a perceber isso. Qualquer profissional que queira se destacar neste novo cenário, sempre em constante transformação, precisa desenvolvê-las. E isso já é uma realidade hoje e não uma necessidade pro futuro", complementa Maíra.

Embora o currículo tradicional ainda se mantenha importante, habilidades como inteligência emocional, resiliência e capacidade de adaptação à mudanças, também têm sido levadas em consideração como fatores decisivos na hora de selecionar um candidato a uma vaga.

O fato é que o mercado de trabalho atual exige um novo perfil. O profissional precisa somar competências técnicas às comportamentais.

"Nos dias de hoje duas habilidades básicas se destacam: a de aprender coisas novas e principalmente, de postura e comportamento. Notamos que a maioria dos jovens por exemplo, não consegue manter o foco, inicia atividades e não as concluí. Esta é uma falha preocupante", explica Henrique Calandra, fundador da Walljobs, consultoria de empregos.

Cada empresa tem um perfil de profissional que considera o ideal, que pode variar de acordo suas necessidades e as mudanças do mercado porém, profissionais que reúnam um mínimo das habilidades aqui citadas tendem a levar vantagem nos atuais processos de seleção em organizações dos mais diversos segmentos.