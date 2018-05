Prazo para renovar contratos do Fies termina quinta-feira

Financiamento é destinado a estudantes com renda familiar de até 3 salários mínimos

O prazo para a renovação dos contratos do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) termina nesta quinta-feira (10). Os documentos precisam ser renovados todo semestre. Inicialmente, os estudantes deveriam realizar o procedimento até o dia 30 de abril, entretanto, o prazo foi estendido.



O Ministério da Educação estima que cerca de 1,1 milhão de contratos devem ser renovados neste semestre. O pedido de aditamento é inicialmente feito pelas instituições de ensino. Depois, as informações precisam ser validadas pelos estudantes no SisFies (Sistema Informatizado do Fundo de Financiamento Estudantil).



Para fazer alguma alteração no contrato é preciso levar a nova documentação ao agente financeiro - Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal - para concluir a renovação. Já no caso dos aditamentos simplificados, a renovação é formalizada a partir da validação do estudante no sistema.



O financiamento é destinado a indivíduos com renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos, por pessoa.