Pepsico usará games interativos para escolher novos estagiários

São 59 vagas de estágio em 13 cidades, como São Paulo, Rio e Brasília; inscrições vão até o fim do mês

A PepsiCo, companhia dona de 22 marcas de alimentos e bebidas, abriu as inscrições para o seu programa de estágio 2018, batizado de First Gen. Ao todo, são 59 vagas em 13 cidades, entre elas São Paulo, Rio e Brasília. Assim como no ano passado, seleção terá várias etapas online, mas com uma novidade: parte da avaliação dos candidatos dependerá do desempenho deles em games interativos.



As inscrições podem ser feitas no site do programa até 30 de abril. O início do estágio para os aprovados está previsto para o mês de julho. A bolsa-auxílio varia dependendo da área e da cidade, mas fica em torno de R$ 1,5 mil. Além disso, são oferecidos assistência médica, odontológica, auxílio refeição, auxílio transporte, bônus anual e day off no aniversário.



As vagas são para várias áreas do grupo–vendas, operações, R&D, RH, finanças, marketing, jurídico e TI–, em 13 localidades, localizadas nos Estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso e Distrito Federal.