Leve a Copa do Mundo para a escola

O mundial de seleções é uma oportunidade para abordar diversos temas em sala de aula e ensinar os alunos de forma lúdica

Faltando menos de 20 dias para o início da Copa do Mundo, escolas enfrentam, além de ajustes do calendário para os dias de jogos do Brasil, a ansiedade dos alunos que parecem só pensar em futebol e em torcer.



Esse é um momento muito rico para explorar temas que fazem parte do conteúdo a ser trabalhado no ano letivo, já que o envolvimento de crianças e adolescentes tende a ser maior e cheio de empolgação.



As possibilidades são muitas e as escolas podem incentivar os trabalhos interdisciplinares, sempre auxiliando os professores e aproveitando suas ideias e criatividade.



Veja algumas sugestões, adapte, transforme, se inspire.



Que país é esse?

A sede dos jogos na Rússia dá chances para explorar inúmeras características de um país que parece bem distante da nossa realidade. Uma feira para os alunos apresentarem características da Rússia pode ser bem estimulante. Explorem a riquíssima história daquela região que já foi União Soviética, sua localização, o clima frio, a língua tão estranha à nossa, a rica culinária, o sistema político e aspectos da cultura em geral. Nessa feira pode haver, também, exposição dos estádios-sede dos jogos, a cidade onde a Seleção Brasileira ficará hospedada e quais as distâncias que terá que percorrer para os jogos.



Também é possível explorar tudo o que diz respeito aos países que se classificaram para a Copa 2018. Elabore jogos de perguntas e respostas para que cada equipe acerte o país em questão e marque pontos. Por meio das perguntas, dá para ensinar muito sobre cada nação.



O esporte

Com certeza, é um momento interessante para falar de futebol como esporte. Mas, também é possível aproveitar para explorar outras matérias como física, por exemplo. Abordar questões sociais como reconhecimento do futebol feminino, a violência nos estádios e até questões profissionais e salariais.



"Eu abordo muito o futebol como uma expressão cultural no Ensino Médio. Associo o esporte a questões históricas. Não deixo de falar das influências políticas, dos protestos feitos em estádios, sempre fazendo um link ao momento histórico em questão", conta a professora de História e Sociologia, Sandra Caballero.



Para as aulas de educação física, claro que o esporte com suas regras deve ser explorado. Mas que tal um campeonato de futebol de botão, depois de uma pesquisa sobre como os jogos de décadas passadas eram interativos e bem diferentes da atualidade, que conta com os avanços tecnológicos?



Além da escola

Filmes que abordam o futebol mostrando a influência do esporte na vida das pessoas e que também contam histórias de superação, são muito ilustrativos e atraem bastante a atenção dos estudantes.

Por fim, explore a leitura. Peça aos alunos para pesquisarem histórias interessantes e divertidas sobre copas passadas para serem trazidas e trocadas entre eles.



Sugestões de DVDs sobre ídolos do futebol brasileiro



Pelé Eterno

Lançamento: 2004

País: Brasil

Direção: Anibal Massaini Neto

Mais completo documentário que biografa um jogador, faz um apanhado rico sobre o Rei do futebol. Levou cinco anos para ser produzido. Reúne imagens raras de arquivo e entrevistas para revelar a trajetória de um mito: Pelé. A vida do rei do futebol é mostrada através de depoimentos de ex-jogadores, amigos e membros da família.



Boleiros - Era uma Vez o Futebol



Lançamento: 1998

País: Brasil

Direção: Ugo Giorgetti

Retrato da paixão por futebol no Brasil. Dividido em esquetes, reúne causos lembrados por ex-jogadores, a maioria inspirados em histórias que, com o tempo, se perderam entre realidade e ficção. Tido como grande obra-prima brasileira do futebol nas telonas. Ex-jogadores se misturam a atores para contar histórias e apresentar personagens.



Heleno



Lançamento: 2011

País: Brasil

Direção: José Henrique Fonseca

A atuação de Rodrigo Santoro é tão fantástica que o público acredita mesmo que está diante de um jogador irresponsável e louco. Ídolo do Botafogo nos anos 40, o jogador Heleno de Freitas foi um dos primeiros e mais célebres boêmios do futebol brasileiro. Sua história é contada nesse bom filme de 2012, estrelado por Rodrigo Santoro, que precisou aprender a jogar futebol para o filme pois nunca teve intimidade com a bola.