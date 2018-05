Japão oferece bolsas para estrangeiros em suas universidades

Despesas pagas, isenção de anuidades e ajuda de custo são alguns dos atrativos

O Japão está oferecendo bolsas de estudo para estrangeiros que queiram fazer cursos nas áreas de tecnologia, ciências humanas, direito e economia.



O Governo do Japão, por meio do Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia (MEXT), oferece seis diferentes modalidades de bolsas de estudo para estrangeiros em universidades japonesas.



Todas as bolsas MEXT garantem, além da isenção das anuidades dos cursos, também passagem de ida e volta para o país, curso de língua japonesa e um valor para manutenção do estudante no país – que pode variar entre R$ 3 e R$ 5 mil mensais.



As candidaturas devem ser feitas por meio dos consulados ou embaixadas do Japão no Brasil ou de recomendação das universidades japonesas.



Os pré-requisitos variam para cada modalidade, mas brasileiros que possuam dupla nacionalidade japonesa não são elegíveis para estas bolsas.



No Brasil, os processos seletivos para as bolsas MEXT vêm sendo realizados pelas representações diplomáticas japonesas (embaixada, consulados e escritórios consulares), desde 1956.



Mais detalhes sobre as inscrições das bolsas MEXT e os requisitos estão disponíveis no site.