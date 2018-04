Investir na carreira requer aprimorar a formação

A dúvida sobre o investimento de tempo e dinheiro é outra questão que surge com frequência nestas ocasiões.

O fato é que muita gente sonha com uma graduação ou seja, um curso que complemente a sua formação inicial.



Pós-graduação

No Brasil existem dois tipos de cursos de pós-graduação, tratam-se das Especializações e dos MBAs, ambos classificados como "lato sensu". Neste tipo de formação o tempo e as exigências são menores, podendo inclusive serem cursados a distância e portanto, sem aulas presenciais. Os pontos negativos, no caso de cursá-los a distância, ficam por conta da inexistência de networking, de troca de experiências e contatos com outros profissionais, além do menor prestígio deste tipo de formação junto ao mercado de trabalho e a dificuldade de adaptação a flexibilidade deste modelo de aula por conta da exigência de disciplina e menor interatividade.

Por conta disso talvez, o modelo de formação profissional presencial ainda é o mais procurado. Conheça as diferenças entre as opções de cursos.



Especialização

O termo abreviado "pós" está diretamente associado a cursos de especialização. Essa modalidade de pós-graduação é vista por muitos profissionais como uma oportunidade de mudar de área. Por isso é bastante comum estes cursos estarem abertos a graduados de qualquer área de conhecimento. De acordo com o MEC, a "pós" é um curso que tem o objetivo técnico ou profissional mais específico, sem abranger totalmente uma área de conhecimento.



MBA

O MBA,da sigla em inglês, Master Business Administration, não é um curso de mestrado, como o nome sugere, pois está classificado como "lato sensu". Sendo assim, muitas de suas características são comuns a "pós". De acordo com o próprio MEC, os MBA´s nada mais são do que cursos de especialização em nível de pós-graduação direcionados a área de Administração.



A maioria destes cursos são voltados para a área de negócios e de gestão. No entanto, também existem MBA´s em outras áreas, como comunicação e saúde.



Mestrado e Doutorado

Já os cursos de mestrados e doutorados recebem a classificação do MEC de "stricto sensu" e costumam representar um diferencial a mais na carreira, agregando qualificações e conhecimentos únicos. Um dos fatores positivos está em poder aplicar no ambiente profissional conhecimentos acadêmicos que contribuam para o aumento da produtividade e que tragam uma visão inovadora para lidar com as atividades e os problemas do mundo corporativo. Confira a seguir as principais diferenças.



Mestrado

O mestrado é uma formação em grau acadêmico com duração entre 2 e 5 anos. Ao completar o curso, o profissional recebe o título de mestre na área específica estudada e no seu final precisa apresentar uma tese de dissertação sobre determinado tema que seja de interesse para o ramo de estudo escolhido.



Mestrado profissional

Trata-se de uma modalidade mais recente, regulamentada pelo MEC em 2009. Sua principal diferença em relação ao mestrado acadêmico é o seu enfoque voltado à qualificação profissional do candidato.



Doutorado

Uma das principais diferenças entre o mestrado e o doutorado está no nível de exigência que é solicitado aos alunos e no enfoque mais acadêmico. Para ser professor de uma universidade pública, por exemplo, é preciso ter o doutorado. Após a titulação, o profissional pode prosseguir nos estudos, realizando aprofundamentos de pesquisas. Tais especializações já são consideradas como de " pós-doc", ou seja, de pós-doutorado.

Ter uma pós-graduação no currículo pode representar uma alavancada na carreira profissional, além de aumentar as chances de uma contratação.Estudos apontam que profissionais com mestrado ou doutorado ganham em média 137% a mais do que os que tem apenas graduação.Por conta disso, cursar uma pós-graduação pode representar um diferencial importante. Mas como decidir o que é melhor entre especializações, mestrados, doutorados e MBAs?