Inscrições para o Enem começam hoje no país

Inscrições vão até sexta-feira da próxima semana, e provas acontecerão em novembro, com meia hora a mais de tempo

A partir de hoje (7), estudantes de todo o Brasil que desejam concorrer a uma vaga em uma das instituições públicas ou privadas de ensino superior pelo Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), já podem se inscrever.



O prazo para inscrição vai até o dia 18 de maio e o valor da taxa é de R$ 82, podendo ser paga até o dia 23. O prazo para solicitação de isenção de taxa de inscrição se encerrou no dia 15 de abril, e o resultado dos recursos está disponível desde o último sábado (5) na página do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais). Este ano, foram registradas quase 4 milhões de solicitações. As provas serão realizadas nos dias 4 e 11 de novembro, dois domingos, a exemplo da última edição.



A expectativa dos organizadores é de que, no mínimo, 7 milhões de estudantes se inscrevam para as provas. As inscrições podem ser feitas pelo site do Inep.



Novidades



Neste ano, no segundo dia de provas, os candidatos terão 30 minutos amais para responder as questões das disciplinas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias.



Outra novidade é que o participante afetado por problemaslogísticos, durante a aplicação da prova, poderá solicitar reaplicação do exame. Os casos serão julgados individualmente pela Comissão de Demandas.



Fraudes



Uma análise estatística realizada pelo Datafolha, do jornal "Folha de S. Paulo", apontou altaprobabilidade de ter ocorrido fraudes em, pelo menos, 1.125 provas do Enem.



Utilizando-se de modelo estatístico aplicado paradetecção de fraudes nos EUA, o estudo constatou um padrão de respostas muito semelhantes entre si, o que estatisticamente seria altamente imprová- vel,jáque achance de se encontrar provas semelhantes seria na proporção de uma para cada mil. Foram analisados três milhões de gabaritos, das edições de 2011 a 2016.



Investigações conjuntas do Inep e da Polícia Federal identificaram 14 casos de fraude.