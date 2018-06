Inglês se tornou necessidade obrigatória para carreira

A falta de fluência em inglês é responsável pela eliminação de muitos candidatos em entrevistas

No passado, quem lia e falava inglês fluentemente tinha a preferência em qualquer processo seletivo. Contratações, promoções e os melhores salários, eram automaticamente destinados a estes seletos profissionais.



Hoje porém, isso mudou. Ter fluência em inglês deixou de ser um diferencial competitivo e passou a ser praticamente um quesito obrigatório.



Para quem ainda não tem fluência no idioma, investir em cursos e intercâmbios são as melhores formas de adquirir conhecimento. Morar fora do país um tempo e conviver com os moradores locais para aprender ou aprimorar o idioma é uma delas.



Outras alternativas são os cursos voltados para o inglês profissional, que focam justamente em objetivos específicos para o uso da língua. Os caminhos para esse aperfeiçoamento são vários, desde cursos de curta duração, dentro do país ou fora dele, focados em áreas como direito, saúde, engenharia e negócios, até opções de pós-graduação, MBA, mestrado e doutorado no exterior, para quem tem disponibilidade de passar alguns anos fora.



Dominar o inglês hoje é fundamental não apenas para a interpretação de textos e troca de informações, mas também para expandir a visão de mundo e agregar bagagem à vida e à carreira.