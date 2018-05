Fuvest abre inscrições para exame de proficiência em línguas

Começam hoje as inscrições para o exame de proficiência em línguas da Fuvest para o Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito USP, em nível de mestrado e doutorado, para o ano letivo de 2019. Quem pretende iniciar o Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto/USP ainda neste ano, também deve se inscrever.

O exame terá fase única para os idiomas inglês, espanhol, francês, alemão ou italiano, de acordo com os programas de interesse, no dia 1º de julho.

As inscrições devem ser feitas no site da Fuvest (www.fuvest.br). Começam ao meio-dia e se encerram no dia 6 de junho, também às 12h.