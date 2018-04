Financiamento de curso superior está mais acessível

Programas e ofertas de bolsas facilitam o pagamento de graduação para estudantes sem recursos financeiros

Educação e formação profissional são dois componentes fundamentais para a carreira em qualquer área de atuação. E uma graduação universitária, na maioria das vezes, serve como ponto de partida para o ingresso dos jovens no mercado de trabalho.



Porém, muitos aspirantes a futuros calouros universitários e até mesmo aqueles que já ingressaram no ensino superior costumam se deparar com um dilema. Como pagar as mensalidades?



Se antigamente este era um grande problema para qualquer estudante, hoje já existem formas de minimizá-lo ou até eliminá-lo por completo da lista de preocupações, por conta de programas governamentais e outras opções de financiamento. Confira a seguir algumas formas de pagar a faculdade sem ter de sacrificar o seu orçamento.



FIES

Programa do governo federal que financia o valor parcial ou integral das mensalidades de cursos de graduação de instituições privadas. Os interessados em participar do processo seletivo podem se inscrever pelo Sisfies, Sistema Informatizado do FIES. A seleção dos participantes é feita com base na nota obtida no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, com mínimo de 450 pontos na média da prova e sem zerar na redação. A renda familiar não pode ultrapassar três salários mínimos.

Esta modalidade de financiamento tem taxa de juros de 6,5% ao ano, não pode comprometer mais de 20% do orçamento doméstico e conta com a carência de 18 meses, após a conclusão do cruso, para início do pagamento com prazo três vezes maior que a duração da graduação, acrescido de 12 meses.



ProUni

Mantido pelo Ministério da Educação oferece bolsas de estudos parciais e integrais. Para obter bolsa integral é necessário que a renda familiar não ultrapasse a um salário mínimo e meio. Acima deste valor e até três salários mínimos, o valor da bolsa cai para 50%.

Durante o curso o estudante precisa de aprovação em 75% das disciplinas cursadas.



Bolsas e Programas

Alguns outros programas e projetos, governamentais e privados, também podem ser opções.



Bolsa Universidade

Convênio do governo do Estado de São Paulo com instituições privadas de ensino superior, por meio da Secretaria de Educação, custeia metade da mensalidade, até R$ 500. Em contrapartida os alunos precisam desenvolver atividades em escolas públicas do Programa Escola da Família, nos finais de semana.



Quero Bolsa

Não exige comprovação de renda e oferece bolsas de estudos parciais.



Educa Mais Brasil

Disponibiliza até 70% de desconto, durante todo o curso, com renovação semestral.



Bolsas de Universidades

Algumas universidades oferecem bolsas e auxílios que variam a cada instituição e sob critérios específicos como baixa renda, premiação por desempenho, indicação de novos alunos, e também em troca de estágios na própria universidade.



Financiamento Estudantil

O financiamento estudantil privado, via bancos e financeiras, é uma outra opção que permite financiar a faculdade. Os juros aplicados nessa modalidade costumam ser bem mais em conta que os de um espréstimo tradicional mas, mesmo assim, são bem mais altos que os juros do FIES.

A principal vantagem do financiamento estudantil privado é que não tem as exigências do DIES, nem de nota do ENEM ou de comprovação de renda. As condições gerais, como taxas de juros e prazos para pagamento, variam de acordo com a instituição financeira.



Bolsa Educação Santander

Oferecidas anualmente, são destinadas a alunos com alto desempenho e com poucas condições financeiras. São distribuídas 300 bolsas e os selecionados recebem R$ 300 por 12 meses.