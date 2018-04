Fatos que podem ser cobrados em vestibulares

Professores listam cinco acontecimentos históricos que completam 50 anos em 2018 e que podem cair em provas

O aniversário de grandes acontecimentos históricos costuma cair em provas que selecionam o candidato para uma vaga na universidade.



Pensando nisso, um grupo de professores do Stoodi, startup de educação a distância, com foco em Enem e vestibular, reuniu cinco fatos históricos que completam 50 anos em 2018 e podem ser temas nos exames deste ano.



O ato institucional nº 5, decretado em 1968 no Brasil, é um desses acontecimentos em um ano que foi marcado por manifestações políticas e culturais em todo o mundo. As marcas foram intensas e levaram o jornalista Zuenir Ventura a classificar a data como "o ano que não terminou", termo que também deu nome ao seu livro que descreve como ocorreram as manifestações estudantis contra a ditadura militar estabelecida em 1964 e sua repressão. Ótima sugestão de leitura para quem está se preparando para a maratona de provas e exames.

Confira os cinco fatos listados e algumas dicas de estudo.



1) AI-5

O que é preciso saber: O Ato Institucional n° 5 foi decretado em 13 de dezembro, durante o governo militar do presidente Costa e Silva, e vigorou por 10 anos, eliminando os direitos civis. O AI-5 estabeleceu a censura prévia de meios de comunicação, livros, músicas e peças de teatro, demitiu sumariamente juízes e outros funcionários públicos, e fechou o Congresso Nacional por diversos meses.



Dica de estudo: fique atento aos motivos que levaram o regime a tomar tais medidas, quais foram as consequências do decreto e as ações populares que o sucederam.



Sugestão de leitura:

1968 - o ano que não terminou

Autor: Zuenir Ventura

Editota: Objetiva



2) Assassinato de Martin Luther King

O que é preciso saber: ativista dos direitos civis nos Estados Unidos, o pastor Martin Luther King tornou-se o principal líder do movimento negro no país. Foi assassinado em 4 de abril em Memphis, cidade do Estado do Tenessee, aos 39 anos. Ganhador do Nobel da Paz, seu discurso mais conhecido se chama "I Have a Dream" e foi feito durante a Marcha sobre Washington, em 1963.



Dica de estudo: a prova pode exigir informações sobre a trajetória do líder, cobrar qual era o contexto do país na época e pedir para o aluno determinar quais as consequências do assassinato.



Sugestão de leitura:

A autobiografia de Martin Luther King

Autor: Clayborne Carson (Org)

Editora: Zahar



3) Maio de 68

O que é preciso saber: foi uma série de manifestações estudantis na França que culminaram em uma greve geral no país, agregando integrantes de diferentes idades e classes sociais. Com uma natureza eminentemente progressista, o movimento fazia oposição ao governo do general Charles De Gaulle.



Dica de estudo: apesar de ser lembrado predominantemente por conta das manifestações na França, lembre-se que elas tiveram implicações em todo o mundo, contribuindo, por exemplo, com o espírito contestador dos jovens que foram ao Festival de Woodstock, nos Estados Unidos, em 1969.



Sugestão de leitura:

Woodstock

Autor: Pete Fornatele

Editora: Agir



4) Primavera de Praga

O que é preciso saber: movimento político composto por intelectuais e trabalhadores liderado pelo eslovaco Alexander DubÄ ek - chefe do estado da Tchecoslováquia -, e que buscava colocar em prática reformas liberalizantes. Começou em 5 de janeiro e se estendeu até 21 de agosto, quando as tropas militares dos países socialistas do Leste Europeu e da União Soviética - integrantes do Pacto de Varsóvia - invadiram o país para pôr fim à revolução.



Dica de estudo: lembre-se que a Primavera de Praga está diretamente relacionada à Guerra Fria, já que se constituía em ameaça ao regime socialista.



Sugestão de leitura:

A primavera de Praga

Autor: Pavel Tigrid

Editora: Biblioteca do Exército e Laude Editores



5) Ofensiva do Tet (Invasão do Vietnã do Sul)

O que é preciso saber: a Guerra do Vietnã começou em 1959, durou 16 anos e foi travada entre os governos do Vietnã do Norte (comunista, comandado por Ho Chi Minh e apoiado militarmente pela União Soviética e China) e Vietnã do Sul (ditatura militar acolhida por países anticomunistas como Estados Unidos, Coreia do Sul, Austrália e Tailândia). Também chamada de Segunda Guerra da Indochina, suas batalhas aconteceram no Vietnã, Laos e Camboja. O ponto de virada da guerra em favor do Vietnã do Norte foi a estratégia que ficou conhecida como "Ofensiva do Tet": invasão surpresa em 30 de janeiro de 1968 por parte dos vietcongues em mais de 100 cidades do Vietnã do Sul, que culminou na tomada da embaixada norte-americana em Saigon.



O conflito é tido como o mais longo e violento da segunda metade do século XX. Após várias derrotas consecutivas, e sem o apoio da população, em 1975 o governo dos EUA aceitou o Acordo de Paris, e retirou as tropas do Vietnã.



Dica de estudo: esse é considerado o marco decisivo da guerra porque foi responsável por mobilizar a opinião pública norte-americana contra o conflito. A derrota provocou, nos anos seguintes, mudanças significativas na política externa do país.



Sugestão de leitura:

Vietnã a guerrilha vista por dentro

Autor: Wilfred G. Burchett

Editora: Expressão Popular



Leitura complementar:

1968: Quando a Terra tremeu

Autor: Roberto Sander

Editora: Vestígio