Enem é aceito em Portugal

Com a bolsa, estes valores caem pela metade, respectivamente para 1,5 e dois mil euros. O Instituto possui uma página dedicada exclusivamente a estudantes brasileiros que detalha o processo de candidatura às vagas da instituição e de universidades, além de informações sobre custo de vida e dicas para o dia a dia. Há três tipos de bolsas: Bolsa Mérito, Bolsa de Cooperação para o Desenvolvimento – direcionada apenas a candidatos de países de língua portuguesa – e Bolsa de Tecnologia – disponível apenas para candidatos dos programas Biotecnologia, Engenharia da Energia e do Ambiente, Engenharia e Gestão Industrial e Engenharia Civil. O estudante pode se inscrever para as três, mas elas não são cumulativas. Para se inscrever, é preciso submeter o histórico acadêmico e profissional (no caso de pós-graduação).



O Instituto Politécnico de Leiria é uma instituição de educação pública e possui quatro unidades, nas cidades de Leiria, Caldas da Rainha, Peniche e Marinha Grande, contando com dez mil estudantes nos cursos de graduação e pós-graduação.



Mas Portugal não é o único país a receber brasileiros em suas instituições de ensino. No momento, várias universidades estão com inscrições abertas para bolsas de estudo. Confira algumas delas ao lado e veja qual se encaixa em seu projeto profissional.



Pelo Mundo

Fundação Cultural do Grammy Latino

Para quem quer estudar música fora do país, a fundação do Grammy oferece três tipos de bolsas de estudo,

variando de dez a 200 mil dólares.

Até amanhã, 10 de abril, www.estudarfora.org.br



LAIOB - Estados Unidos

O Latin America Institute of Business está com inscrições abertas para bolsas de estudo de cursos de curta duração como Marketing, Management Corporate Finance e

Project Management da Universidade de Ohio.

Até 27 de abril, http://laiob.com



Universidade Trinity College - Dublin - Irlanda

Está com processo seletivo aberto para bolsa de mestrado, exclusiva para brasileiros.

Até 1 de maio, http://www.abei.org.br



Fundação Botin - Espanha

Organização atuante pelo desenvolvimento social

mundial, tem vagas para o programa de Fortalecimento da Gestão Pública na América Latina e de políticas públicas. Para universitários de 19 e 23 anos, que tenham concluído mais de 50% do curso de graduação em qualquer área, com interesse em seguir carreira no

setor público. Inclui todas as despesas para o curso de políticas públicas (passagens aéreas, traslados e alojamento).

Até 17 de maio, www.fundacionbotin.org



Universidade de Westminster - Reino Unido

Está com inscrições abertas para bolsa integral de

graduação. Cobre todas as despesas, como anuidades, acomodação, passagens aéreas e alimentação.

Até 31 de maio, www.westminster.ac.uk



Banco Santander - Espanha

O banco oferece três programas diferentes de bolsas:

• Top España - curso de espanhol, de curta duração, na Universidade de Salamanca, para aprimoramento dos

conhecimentos na língua. Até 3 de maio.

• Santander Mundi - intercâmbio acadêmico com cursos de até seis meses e bolsa-auxílio de 4 mil euros. Até 11

de julho.

• Programa Bolsas Ibero-Americanas - são 1.070 bolsas de estudo para intercâmbios em um dos nove países

participantes, como Portugal, Uruguai e Chile, com auxílio financeiro de três mil euros. Até 12 de setembro.

O sonho de estudar fora do país faz parte da vida de milhares de brasileiros. E, o que antes era inatingível para a maioria, ficou um pouco mais fácil desde 2014, quando muitas instituições de ensino de Portugal passaram a aceitar as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para o ingresso de brasileiros. Atualmente, já são mais de 20 universidades.Outras instituições oferecem, ainda, bolsas de estudos como por exemplo, o Instituto Politécnico de Leiria, que está com inscrições abertas para cursos de pós-graduação e graduação, com bolsa de 50% no valor total da anuidade, um desconto bem maior que o oferecido em outros países europeus.A anuidade comum dos cursos nas áreas de Educação, Ciências Sociais, Administração, Tecnologia, Artes, Design e Turismo custa três mil euros, enquanto os cursos na área da Saúde custam quatro mil euros.