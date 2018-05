Nove obras compõem o plano de estudo para quem vai disputar uma vaga na USP para o ano que vem

A Universidade de São Paulo (USP) divulgou os livros que serão leitura obrigatória para o vestibular FUVEST 2018/2019.



Praticamente todos os títulos são de autores consagrados da literatura brasileira e portuguesa, e também fazem parte do conteúdo do ensino médio. A única exceção fica por conta do angolano Pepetela, nome artístico de Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos, ex-guerrilheiro do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA).



A lista deste ano sofreu apenas uma alteração em relação à do ano passado. A obra "A cidade e as serras", de Eça de Queirós, foi substituída por "A relíquia", do mesmo autor.



O Conselho de Graduação da universidade já havia aprovado a mudança desde 2016.



Três dos livros que compõem a lista atual estão no currículo há quatro anos. São eles: "Memórias póstumas de Brás Cubas", de Machado de Assis; "O cortiço", de Aluísio de Azevedo e "Vidas Secas", de Graciliano Ramos.



As cinco obras incluídas na lista no ano passado, "Iracema", de José de Alencar, "Claro enigma", de Carlos Drummond de Andrade, "Sagarana", de João Guimarães Rosa, "Minha vida de menina", de Helena Morley e "Mayombe", de Pepetela, foram mantidas.



Portanto, nada de perder tempo. Programe-se e boa leitura. Confira ao lado um pouco mais sobre os nove títulos que cairão nas provas.



Iracema

José de Alencar

Publicado em 1865, Iracema, obra de José de Alencar, faz parte da tríade dos romances indianistas. Juntamente com O Guarani e Ubirajara, é considerado o mais maduro deles, pois admite várias interpretações, com uma excelente estrutura narrativa, repleto de metáforas. É considerado um poema em forma de prosa, com características épicas, em que tanto Martim como Iracema vivem uma história de amor impossível.



Memórias Póstumas de Brás Cubas

Machado de Assis

A publicação deste romance, em 1881, foi precedida pelo formato em folhetim da obra, publicado na "Revista Brasileira" entre março e dezembro de 1880. Memórias Póstumas de Brás Cubas é o marco inaugural do realismo no Brasil. Como fica explícito no título, quem narra as memórias já está morto. Noções como verdade, ciência e razão são colocadas em discussão. O narrador usa de ceticismo e desprezo, em crítica a humanidade.



A Relíquia

Eça de Queirós

"A Relíquia", publicada em 1887, é um dos livros mais irreverentes de Eça de Queirós, o grande mestre da prosa realista-naturalista em Portugal. Eça é hoje reconhecido como o principal responsável pela definição do moderno idioma português e como um dos grandes precursores do romance do século 20. A obra faz uma grande crítica e uma sátira hilariante ao catolicismo em Portugal, por meio das memórias do narrador Teodorico Raposo, o "Raposão".



Claro enigma

Carlos Drummond de Andrade

Após um período de engajamento político, Drummond passa por uma fase de decepção com os rumos do socialismo após a Segunda Guerra Mundial. O abandono da militância conduziu o poeta a uma introspecção mais acentuada. Claro Enigma, publicado em 1951,é o melhor produto dessa vertente e apresenta um traço forte da poesia do autor e sua capacidade de verticalizar os temas de que trata, submetendo-os a uma visão profunda e transcendente.



Mayombe

Pepetela

A obra é centrada na personagem feminina Ondina, mulher que inspira as transformações em alguns homens do Mayombe. Ao retratar a luta de tribos em busca da libertação de seu país, Mayombe chega a ser comparado ao romance indianista Iracema, de José de Alencar. Ambos apresentam conflitos entre tribos e a tentativa de se isolar do colonialismo português, remetendo a uma reflexão sobre os ideais socialistas e a dura realidade angolana.



Minha vida de menina

Helena Morley

Publicado em 1942, o livro aborda o conteúdo do diário escrito por uma adolescente entre seus 13 e 15 anos, na cidade de Diamantina (MG), no fim do século XIX. É este o contexto da obra de Helena Morley, pseudônimo de Alice Dayrell Caldeira Brant. Aclamado, à época de sua publicação, por autores como Carlos Drummond de Andrade, o livro permanece um clássico até hoje.



Vidas secas

Graciliano Ramos

O romance Vidas Secas, publicado em 1938, consegue a proeza de apresentar de maneirasintética uma visão da sociedade brasileira em seus níveis mais profundos. Há a dimensão social da exploração e da opressão política, e a dimensão psicológica da repressão, a desolação da seca e o flagelo nordestino.



Sagarana

João Guimarães Rosa

Sagarana, publicado em 1946, é o livro de estreia do autor. Realiza o projeto dos modernistas de 1922, com o resgate da linguagem popular, acrescentando a originalidade de sua estilização e revelando aspectos profundos da alma do país humano e universal. Primeira obra de Guimarães Rosa a sair em livro, traz nove contos, abrangendo o universo do sertão com seus vaqueiros e jagunços.



O cortiço

Aluísio de Azevedo

Na literatura brasileira, O Cortiço, publicado em 1890, é o romance mais exemplar da estética realista-naturalista. Nele, pode-se perceber com clareza a visão que os naturalistas tinham das reações sociais no desejo de enriquecimento que toma João Romão, e ainda a imagem que os naturalistas faziam das relações pessoais no envolvimento amoroso entre Jerônimo e Rita Baiana, moradores de uma habitação coletiva.