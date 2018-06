Crescendo junto

Os profissionais de mídia também perceberam que se tratava de uma nova camada de leitores que a imprensa paga já não conseguia atrair.



Prova disso, foi o levantamento feito pela International Network of Street Paper, apontando que o segmento já ultrapassou, tanto em circulação quanto em captação de investimento publicitário, 20% em todo o mundo. E o segmento continua crescendo, aliado a todas as novas tecnologias e atuando ao lado de quem acreditou no sonho e continua trabalhando junto.



O profissional de mídia

É por trás de uma boa ideia que está o profissional de mídia. Atuando em agências de publicidade, é ele quem vai traçar estratégias para alcançar os objetivos do cliente. Indica, então, os melhores meios e veículos de comunicação para realizar a divulgação de uma campanha publicitária. Para o leigo, pode parecer simples, mas não é.



Ao mídia, não é dado muito espaço para erro. Ele precisa ser bem informado e atualizado para saber os meios certos de atingir o público alvo, identificando-o em todas as suas nuances, utilizar as mídias na medida certa, sem excesso ou carência, trabalhar com o orçamento do cliente, evitando gastos desnecessários e, claro, nos locais certos. Tudo isso estará previsto no Plano de Mídia por ele elaborado.



Em constante aprimoramento

O profissional de mídia nunca para, nem de estudar nem de se informar, se adequando às novas tecnologias e acompanhando as transformações da sociedade.



Quem poderia imaginar, por exemplo, que há poucos anos, além do e-mail e das mídias sociais mais populares como YouTube, Facebook e Instragram, o Whatsapp se tornaria uma importante ferramenta de trabalho, facilitando o dia a dia intenso do profissional? Aquela ferramenta utilizada para enviar mensagens a amigos e familiares, invadiu as agências de publicidade.



Mas para Raquel Mattoso, gerente de mídia, atuando há 17 anos no mercado, é preciso cautela. "Muitos clientes usam o WhatsApp para esclarecer dúvidas, marcar reuniões e aprovar material. Mas eu indico, mesmo usando essa ferramenta, sempre documentar tudo por e-mail para evitar problemas". Raquel, no entanto, aponta os pontos positivos dessa nova mídia: "Trouxe mais agilidade para o dia a dia, ficou mais fácil de achar as pessoas e obter respostas delas".



Sobre as transformações pelas quais os veículos de informação vêm passando, Raquel vê muitos pontos positivos no jornal distribuído gratuitamente nas vias da cidade. "Aquele costume de assinar o jornal, receber em casa, já se perdeu muito. As pessoas passam muito tempo no trânsito e o jornal gratuito agiliza a vida da gente. A gente já chega bem informada no trabalho", diz.



Em relação ao portal de notícias, já que é preciso estar online, Raquel vê essa ferramenta como uma aliada do jornal impresso. "O portal acrescenta, e no meio do dia atualiza as notícias que estavam no jornal pela manhã", finaliza.

