Confira o que 'La Casa de Papel' ensina sobre liderança

Provavelmente já ouviu falar sobre a série "La Casa de Papel" do Netflix, cuja segunda temporada começou no dia 6 deste mês. O argumento é simples, mas arrojado: oito ladrões se trancam na Casa da Moeda espanhola, fazem vários reféns, com o objetivo de realizar o maior roubo da história. Além de entretenimento, a série traz várias dicas de gestão e liderança que se podem aplicar no dia a dia.

O especialista em gestão e liderança, Renato Grinberg, analisou a série e mostra o que a série ensina sobre liderança.



1) Planeje tudo aos mínimo detalhes. Um bom líder planeja a execução das estratégias da empresa com bastante detalhes. Isso pode ser observado durante todo o processo do plano de assalto à Casa da Moeda, em que o Professor pensa nos mínimos detalhes e em todas as possibilidades que o assalto pode gerar.



2) Trace objetivos claros.Um bom líder cria uma visão clara de onde quer chegar e qual o benefício que todos de sua equipe terão se alcançarem aquele objetivo. Durante os capítulos, todos podem ver que o Professor traça a meta de ser o assalto mais audacioso da história da Espanha, bem como a fortuna que vão atingir e como cada um será beneficiado com ela.

3) Apoie sua equipe. O bom líder não pode deixar sua equipe caminhar sozinha. É preciso estar sempre por perto seja para auxiliar, motivar ou comemorar. Em "La Casa de Papel", o Professor está sempre atento às necessidades de sua equipe, estando "online" e auxiliando por meio de ligações.