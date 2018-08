Brasileiros estão menos preocupados em esconder tatuagens

Em um país em que a arte no corpo ainda é tabu,mais de 59% das pessoas possuem tatuagens nos braços

No Brasil, ainda é possível encontrar pessoas que sonham em fazer uma tatuagem, mas repensam quando levam em consideração o impacto que a arte feita na pele pode causar durante a disputa por uma vaga de emprego. Porém, levantamento realizado pelo instituto de pesquisas online QualiBest mostrou que a percepção dos brasileiros sobre o assunto está mudando.



De acordo com a pesquisa, mais da metade dos entrevistados (54%) possui pelo menos um desenho em um dos braços, o que pode indicar que as pessoas estão cada vez menos preocupadas em esconder as tatuagens.



"Vivemos um momento em que tatuagem está entre uma coisa e outra [preconceito ou não]", pondera Juliana Di Mari, profissional de RH e autora do livro "Coaching de Carreira". "Ainda prevalece a ideia de que quem tem tatuagem é pouco confiável ou, de alguma forma, não passa credibilidade no que faz. Ainda existem empresas com valores tradicionais que fazem o candidato abrir mão de se tatuar em alguma região exposta do corpo."



No entanto, ainda de acordo com a especialista, há alguns setores que são abertos a profissionais com tatuagens. "Associam a eles valores como autenticidade. É um tema que precisa ser revisitado, porque talvez colocar tatuagem como um fator de eliminação não seja muito compatível com a diversidade nesse mundo em que vivemos."



Sem restrições



As empresas parecem mesmo estar mais flexíveis para a questão, já que até profissionais que ocupam cargos executivos, como diretores, gerentes e coordenadores, não têm a tatuagem levada em consideração na hora da contratação.



Mariana Alvares, de 28 anos, é gerente de exportações e não se inibe em trabalhar com roupas que exponham seus braços tatuados. "Tenho 13 tatuagens, meus braços ficam expostos em negociações comerciais, e lido com mais de 40 países. Alguns, infelizmente, levam para um lado negativo, mas não deixei de tê-las pela trajetória profissional."

Mariana revela que em outra época, quando ainda era analista, chegou asofrer preconceito de um dos chefes. "Ele perguntou o que eu estava fazendo com a minha vida e disse que eu não passava credibilidade e nuncacrescerianaminha carreira dessa forma", conta a profissional que, como defesa própria, escolheu ignorar os comentários e acreditar no próprio potencial. "Hoje, trabalho de mangas curtas em umaempresaonde sou respeitada do jeito que sou."Outro exemplo de profissional que não encontrou restrições no local de trabalho é o da servidora pública Cris Albuquerque, apesar de atuar no fórum de São Bernardo do Campo, em São Paulo, onde, normalmente, existe menos flexibilidade para comportamentos não tradicionais da instituição. "Muitas pessoas ainda têm o preconceito de relacionar tatuagem com bandidos. Tem gente que ainda fica olhando pra mim quando eu entro em algum lugar. Não importa a roupa, eu tenho tatuagem nos pés, pescoços, nas mãos. Não acho que vou me arrepender", relata a profissional de 46 anos que já acumula cerca de 40 tatuagens.Para o tatuador Roberto Ferraraccio, imaginar estúdios de tatuagem como lugares macabros e escuros, com ar de clandestinidade, é falta de informação que pode levar ao preconceito. No entanto, para o tatuador, os clientes que preferem esconder as tatuagens estão mais preocupados com o preconceito de familiares do que com medo de não arranjar emprego, situação diferente de alguns anos. "Antigamente, a gente brincava que quem tatuava o antebraço rasgava a carteira de trabalho. Hoje, tenho clientes que não têm nenhuma tatuagem e querem fazer a primeira na mão".Se as pessoas estão entendendo que a arte da tatuagem é apenas a marca de uma cultura de geração e que isso não determina a capacidade ou talento de uma pessoa para desempenhar uma função profissional, resta acreditar que, pelo menos nesse quesito, estamos evoluindo.