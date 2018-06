A tecnologia facilitou a vida de quem precisa controlar os gastos e organizar as finanças

Quando o jovem se torna estudante universitário, já recai sobre ele, muitas vezes, uma responsabilidade sobre a qual não está preparado: organização e gestão das finanças pessoais.

Para quem estuda fora da cidade onde mora, a situação é ainda mais complexa, já que além das despesas básicas com mensalidade da faculdade, gastos com livros, transporte e alimentação, o universitário ainda tem que arcar com hospedagem e todas as despesas que estão envolvidas.

Seja com a ajuda dos pais, com um salário ou estágio, é importante ter total controle sobre as finanças, afinal, evitando problemas sobra mais tempo para se concentrar nos estudos.

Aplicativos podem ajudar muito nessa tarefa e, quem sabe, até sobre um dinheirinho para um intercâmbio, curso de idiomas ou uma pós-graduação.

APPs de gestão financeira

Gastos Diários 3

O aplicativo Gastos Diários 3 dispõe de uma versão gratuita e outra denominada PRO, paga. Os recursos básicos da ferramenta garantem o acompanhamento total das despesas diárias.

A versão simples disponibiliza a classificação de despesas em categorias e o agendamento de contas fixas. Já na versão paga, fornece o balanço das contas e reúne as informações em gráficos.

Wisecash

O Wisecash é ideal para quem não utiliza a maioria das funções que aplicativos de finanças costumam disponibilizar. A ferramenta é fácil de usar e totalmente gratuita.

Na primeira tela da ferramenta, por exemplo, o usuário conta com informações importantes como saldo inicial, despesas, receitas e saldo atual. É possível cadastrar a conta bancária e acompanhar as movimentações por meio de gráficos.

Organizze

A versão mais simples da ferramenta é gratuita e possibilita sincronizar contas, calcular o saldo consolidado entre elas e disponibilizar ao usuário o demonstrativo de lançamentos do mês.

Um dos diferenciais é que não precisa da Internet para funcionar. Outro recurso importante é a proteção por criptografia das informações inseridas no aplicativo.

A interface é simples e intuitiva, o que permite, mesmo a usuários menos experientes, utilizar todos os recursos disponíveis e também organizar as despesas por categorias e subcategorias.

Mobills

O Mobills é um dos aplicativos gratuitos de administração financeira pessoal mais populares do mercado. Em 2018, a ferramenta recebeu o selo de excelência do Google pelo alto desempenho. Entre suas funcionalidades, permite criar categorias para gerenciar as despesas e atualizar o fluxo de gastos em tempo real. A interface apresenta gráficos interativos fáceis de interpretar, que podem ser exportados para o software de planilhas Excel.

Permite, ainda, criar planejamentos mensais, estipular metas para economizar dinheiro, receber avisos no e-mail sobre o prazo de vencimento de contas e conferir o extrato do cartão de crédito.

Outra facilidade está na possibilidade de armazenamento das informações na nuvem. Assim, o usuário pode consultar os dados pela Internet por meio de qualquer dispositivo ou lugar.

GuiaBolso

O maior diferencial do GuiaBolso é a conexão direta com as contas bancárias do usuário. O aplicativo possui um alto nível de segurança, com o objetivo de evitar que as informações sejam violadas.

Também oferece controle automático de finanças e possibilidade de contratação de empréstimos com juros menores, variando conforme o perfil do cliente, com taxa de juros a partir de 2,8% ao mês, além de pesquisa sobre a situação do CPF (Cadastro de Pessoa Física) e possíveis pendências financeiras em seu nome.