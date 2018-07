Após ser afastado, Planalto confirma demissão de Yomura

O ex-ministro do Trabalho foi afastado pelo Supremo após suspeita de envolvimento em esquema de propina na concessão de registros sindicais

O Palácio do Planalto divulgou nota na tarde desta quinta-feira (5) confirmando a demissão de Helton Yomura do Ministério do Trabalho. O titular da pasta foi afastado nesta manhã por decisão judicial, por suspeita de irregularidades na concessão de registros sindicais na pasta. O pedido de demissão foi feito pelo próprio Yomura.



"O presidente Michel Temer recebeu e aceitou o pedido de exoneração do ministro do Trabalho, Helton Yomura. O presidente agradeceu sua dedicação à frente da pasta", diz a nota.



O afastamento do ministro foi pedido pela PF e autorizado pelo ministro Edson Fachin, relator da Operação Registro Espúrio no Supremo Tribunal Federal (STF). "Além das buscas, a pedido da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, serão impostas aos investigados medidas cautelares consistentes em proibição de frequentar o Ministério do Trabalho e de manter contato com os demais investigados ou servidores da pasta, bem como a suspensão do exercício do cargo", diz a nota da PF.



A Operação Registro Espúrio teve início em maio e investiga uma suposta organização criminosa integrada por políticos e servidores que teria cometido fraudes na concessão de registros de sindicatos pelo ministério. Segundo as investigações, os registros eram concedidos mediante pagamento.



Yomura foi a opção do PTB após a indicação da deputada Cristiane Brasil ser barrada pela Justiça. A parlamentar também é alvo da Operação. Ela foi impedida de assumir a pasta após ser divulgada ação na qual foi condenada por irregularidades trabalhistas.



Na manhã desta quinta-feira, o PTB divulgou nota, assinada pelo presidente Roberto Jefferson, abdicando de qualquer indicação ao Ministério do Trabalho e negando envolvimento com as irregularidades. Veja trecho:



"Não concordamos, todavia, com inferências divulgadas antes que as investigações estejam concluídas. Pessoalmente, insisto: não participei de qualquer esquema espúrio no Ministério do Trabalho. E acrescento que minha colaboração restringiu-se a apoio político ao governo para que o PTB comandasse a Pasta.

Comunico ainda que a Executiva Nacional do PTB coloca o Ministério do Trabalho à disposição do governo Michel Temer".