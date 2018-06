Vice-presidente dos EUA chega a Brasília

Mike Pence debaterá situação das crianças brasileiras detidas na fronteira americana e visitará abrigo para venezuelanos em Manaus

O vice-presidente americano Mike Pence já chegou em Brasília na manhã desta terça-feira (26), onde é recebido ao meio-dia pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto, para uma visita oficial.



Um dos temas tratados na reunião entre Pence e Temer será a situação das crianças brasileiras que foram separadas dos pais ao entrarem ilegalmente nos EUA pela fronteira com o México. Na quarta-feira passada, dia 20 de junho, o governo brasileiro afirmou que ao menos 49 crianças estavam detidas em abrigos nos EUA.



A expectativa do ministério das Relações Exteriores, segundo informado na segunda-feira (25), é de que as crianças sejam liberadas e reunidas com os parentes nos próximos três dias.



Outro tema a ser debatido na visita de Pence é a situação dos imigrantes venezuelanos no Brasil, já que o país que é um dos principais destinos migrantes. O vice-presidente americano deve ainda visitar um abrigo para imigrantes venezuelanos em Manaus, nesta quarta-feira (27).



Atualmente, cerca de 200 venezuelanos vivem hoje em dois abrigos administrados pela prefeitura de Manaus. Nestes locais, os imigrantes têm acesso a documentação nacional e aulas de português. Segundo as autoridades locais, no entanto, ainda há venezuelanos que vivem nas ruas.



Além disso, o governo deve abordar a questão da sobretaxa americana sobre o alumínio e o aço e projetos de cooperação espacial.