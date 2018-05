Vice-PGR defende que o STJ julgue governadores

O tema será analisado nesta quarta-feira (16) pelos ministros da Corte

O vice-procurador-geral da República, Luciano Mariz Maia, enviou nesta quarta-feira (16) um parecer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) defendendo que a Corte permaneça com a competência de julgar e processar governadores. O tema deve ser analisado nesta tarde, em questão de ordem.



Mariz discorda do entendimento aplicado pelo STJ após a restrição do foro privilegiado de parlamentares, aprovada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no início de maio. O ministro Luis Felipe Salomão alegou que pelo "princípio da simetria" governadores também devem ser atingidos pela decisão e enviou uma ação contra Ricardo Coutinho (PB), para a primeira instância.



Ao contestar o STJ, Mariz alega que a Suprema Corte não analisou o caso específico de governadores. Ele lembrou, inclusive, que durante o julgamento, o ministro Dias Toffoli sugeriu que a restrição do foro também atingisse outros cargos, mas a questão foi negada pelos magistrados. "Dessa forma, continua válida e inalterada a competência do Superior Tribunal de Justiça, a consequência sendo a tramitação dos autos perante este Tribunal da Cidadania", afirma o procurador no documento.



Ainda de acordo com Mariz, o STJ deve rever o tema para garantir segurança jurídica. "A autoridade dos ministros do Superior Tribunal de Justiça transmite segurança e tranquilidade para investigados e denunciados, assim como para os cidadãos. É a garantia de que não temem nem se curvam ao poder das elevadas autoridades nos Estados membros ou no Distrito Federal", escreveu no documento.



O processo

O governador da Paraíba é réu por crimes de responsabilidade que teriam sido cometidos em 2010, quando era prefeito de João Pessoa. O processo foi enviado à Justiça do estado. Ao decidir por baixar a instância, o ministro Salomão interpretou a norma do STF.



"Nessa conformidade, reconhecida a inaplicabilidade da regra constitucional de prerrogativa de foro ao presente caso, por aplicação do princípio da simetria e em consonância com a decisão da Suprema Corte antes referida, determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba", defendeu Salomão.