Vaticano afirma que terço dado a Lula não é presente do Papa

Santa Sé afirmou que a visita de Gabois era pessoal e não em nome de Francisco

O Vaticano afirmou nesta terça-feira (12) que o terço que teria sido entregue ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Curitiba, na segunda-feira (11), não foi enviado pelo Papa Francisco. O simbolo religioso foi levado por Juan Gabois, assessor de questões de Justiça e Paz do Vaticano e coordenador de encontros do Papa com movimentos sociais.



Juan Gabois alegou que o presente teria sido enviado ao ex-presidente em nome do Papa. Porém, por meio de redes sociais, o Vaticano afirmou que a visita de Gabois era pessoal e não em nome de Francisco. Ainda conforme a publicação, o terço, "como tantos outros", é abençoado e distribuído em inúmeras ocasiões.

PAPA E LULA#VaticanNews se atém ao que disse o advogado #JuanGrabois: o terço não é um presente do #PapaFrancisco a #Lula. Como tantos outros, é um terço abençoado e distribuído em inúmeras ocasiões. A visita era pessoal e não em nome do Papa. @Pontifex_pt — Vatican News (@vaticannews_pt) 12 de junho de 2018