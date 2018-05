‘Vaquinha’ é opção de ao menos 5 presidenciáveis

Pré-candidatos já podem arrecadar recurso para a campanha por meio do financiamento coletivo; empresas são vetadas

O início da arrecadação de recursos para a campanha de pré-candidatos começou ontem e pelo menos cinco nomes que devem disputar a Presidência da República já confirmaram que vão usar o crowdfunding. Conhecida como "vaquinha virtual", o sistema permite que pessoas físicas possam doar aos políticos.



A primeira sigla a lançar o site foi o Partido Novo, que lançou como pré-candidato o empresário carioca João Amoêdo . A página inclui também outros políticos da legenda que disputarão cargos na Câmara dos Deputados.



A pré-candidata do PCdoB, Manuela D´Avila, também já possui uma página para arrecadação de recursos. Oobjetivo é financiar as viagens que estão sendo realizadas pelo país em pré-campanha.



O presidenciável do PSOL Guilherme Boulos deve lançar a plataforma online na próxima terça-feira (22), mais ainda não divulgou detalhes. Assim como ele, Marina Silva (REDE) também deve publicar a campanha ainda na próxima semana. O site para financiamento coletivo também está sendo elaborado para a campanha de Álvaro Dias (Podemos), ainda sem data.



A equipe do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não descarta o uso de crowndfunding, mas ainda não há definição. Apesar de ser considerado ficha-suja com a condenação em segunda instância, a lei eleitoral ainda permite que ele seja pré-candidato. O registro do político deve ser julgado em agosto pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), prazo para a validação dos nomes. Lula está preso desde abril em Curitiba.



Regras

O TSE cadastrou 20 empresas autorizadas a intermediar as doações. Há um limite diário de R$ 1064,10 por CPF. Valores superiores devem ser enviados como transferência bancária direta ao pré-candidato ou partido.



Desde 2015, a doação de empresas para campanha foi proibida. Outubro terá a primeira eleição sem o financiamento privado. Apenas pré-candidatos confirmados em convenção podem arrecadar pela "vaquinha". Caso isso não aconteça, o dinheiro deve ser devolvidos aos doadores.