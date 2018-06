Uso das Forças Armadas em rodovias termina nesta segunda

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Sérgio Etchegoyen, afirmou neste domingo (3) que o decreto que estabeleceu o uso das Forças Armadas para a desobstrução das rodovias deve ser encerrado nesta segunda-feira (4). O anúncio foi feito após reunião com o grupo de monitoramento da retomada do abastecimento nesta manhã.



"Neste momento, não há nenhum elemento que sugira a prorrogação da GLO [Lei da Garantia da Ordem]. A decisão é encerrá-la amanhã", afirmou à jornalistas. De acordo com o ministro, os serviços de abastecimento já estão normalizados.



O decreto foi assinado no dia 26 de maio, no auge dos bloqueios em estradas devido a greve dos caminhoneiros. A medida autorizou o ministro da Defesa a determinar que servidores públicos habilitados, entre eles militares das Forças Armadas, requisitem e conduzam caminhões para realizar a entrega de cargas.







A tese de que infiltrados defendem uma ampliação da greve



"Não sei a fundo o que estão pleiteando, mas de qualquer forma chamo a atenção dos caminhoneiros de bem para que não se envolvam em manifestações que possam por em risco o que já conseguimos nesta última negociação com o governo", disse Fonseca Lopes, na última semana. "Prosseguem as investigações sobre as ações com cunho político. A PF e demais órgãos de segurança permanecem mobilizados, investigando possíveis infiltrações no movimento", afirmou em nota.A tese de que infiltrados defendem uma ampliação da greve foi confirmada pela Associação Brasileira de Caminhoneiros (Abcam) . O presidente da entidade, José Fonseca Lopes, enviou mensagem à categoria, defendendo a normalização dos serviços."Não sei a fundo o que estão pleiteando, mas de qualquer forma chamo a atenção dos caminhoneiros de bem para que não se envolvam em manifestações que possam por em risco o que já conseguimos nesta última negociação com o governo", disse Fonseca Lopes, na última semana.

O governo deve se reunir novamente na manhã de segunda-feira para analisar a situação dos serviços de abastecimento e o cumprimento do desconto do diesel na bomba , de R$0,46, por parte dos estabelecimentos.Também participaram do encontro neste domingo no Palácio do Planalto o secretário-executivo da Casa Civil, Daniel Sigelmann; secretário-executivo do Ministério dos Transportes, Herbert Drummond; secretário-executivo do Ministério da Justiça, Claudenir Brito; secretário-executivo Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix; secretário da Receita Federal, Jorge Rachid e o almirante Ademir Sobrinho.O Governo Federal afirma que a convocação que circula nas redes sociais para uma retomada das paralisações dos caminhoneiros nesta semana é boato. O Ministério Extraordinário da Segurança Pública, no entanto, ainda considera haver resistência de movimentos políticos.