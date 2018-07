TSE tem contrato de R$ 57 milhões indefinido

Licitação foi feita antes de o STF suspender o voto impresso neste ano; Corte poderá ter de arcar com os valores

Mais de um mês após a Justiça suspender a lei que instituiu o voto impresso, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda avalia o destino do contrato já firmado com empresa fornecedora das impressoras. De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, ainda não há prazo para um desfecho da situação.



O contrato, orçado em R$57,4 milhões - ainda sem transferência - foi assinado em 30 de abril com a empresa CIS Tecnologia. A fornecedora precisaria ainda criar o equipamento conforme as regras aprovadas, que previa uma espécie de acessório, que seria acoplado em 23 mil urnas. A instalação na totalidade seria feita de forma gradual.



Com a suspensão, a equipe técnica do órgão avalia duas hipóteses. A primeira seria renovar o contrato para o próximo pleito, já que a suspensão é vigente apenas para as eleições deste ano. Já a segunda opção pode gerar cobrança. O TSE teria que reembolsar a empresa pelos investimentos já realizados para a fabricação dos módulos. De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, se a equipe técnica optar por esta alternativa, a fornecedora terá de apresentar um relatório detalhado do trabalho já realizado.



Apesar de talvez ter de pagar por um serviço não utilizado, o órgão defende que neste caso trata-se de uma economia, já que o valor a ser pago será certamente menor que o previsto inicialmente no contrato.



Suspensão

Por 8 a 2, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu em 6 de junho uma liminar para suspender a lei do voto impresso. A decisão atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), que apontou a norma como inconstitucional por ferir o princípio do sigilo do voto.

A lei foi aprovada em 2016 pelo Congresso Nacional. Parlamentares defenderam a regra como uma forma de contribuir para auditar o resultado das eleições. A Associação dos Peritos Criminais Federais (APCF) apoiou a norma.