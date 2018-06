TSE manda retirar da internet fake news contra Marina Silva

O ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Sérgio Banhos determinou á 48 horas para remover o conteúdo, além de fornecer os dados dos administradores do conteúdo.

A decisão do ministro foi tomada a partir de uma ação do partido Rede Sustentabilidade. A legenda alegou que foram publicados cinco textos que associavam Marina Silva a atos de corrupção. Segundo o partido, a ex-senadora não é investigada em nenhum processo em andamento na Justiça.

De acordo com o ministro, embora a Constituição garanta a liberdade de expressão, a proteção não se estende a casos de manifestação anônima. "Devemos estar dispostos e engajados em fazer destas eleições uma disputa leal, com incondicional respeito às regras do certame eleitoral, demonstrando fidelidade às instituições e ao regime democrático", entendeu o ministro.