TSE define quanto cada partido irá receber de fundo eleitoral

MDB irá ficar com a maior parte da verba e deverá distribuir mais de R$ 230 milhões entre os seus candidatos

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta quinta-feira (24) uma resolução para regulamentar a distribuição de recursos do Fundo Eleitoral público para as eleições deste ano. Ao todo, serão distribuídos R$ 1,716 bilhão para o financiamento das campanhas.



Entre as definições está a de que cada partido somente receberá os recursos após sua respectiva executiva nacional aprovar e divulgar amplamente os critérios para distribuição do dinheiro entre os candidatos.



Para definir quanto cada partido iria receber do montante total, o TSE usou o critério definido por lei onde o tamanho das bancadas no Congresso no dia de 2017 seria o principal método. Com isso, a legenda que mais receberá recursos será o MDB (13,64%), que deve ficar com R$ 234,19 milhões.



O segundo partido que receberá mais recursos será o PT (12,36%), com R$ 212,2 milhões, seguido por: PSDB (10,83%), com R$ 185,8 milhões; PP (7,63%), com R$ 130,9 milhões; e PSB (6,92%), com R$ 118,7 milhões. Partido Novo, PMB, PCO e PCB (0,57%) serão as legendas com menos recursos do Fundo Eleitoral, tendo direito a R$ 9,7 milhões cada.



Uma vez liberados, os valores devem ser transferidos para uma conta única do diretório nacional de cada partido, que deverá, então, promover a distribuição entre os candidatos, conforme os critérios divulgados anteriormente. Posteriormente, nas prestações de contas eleitorais, a Justiça Eleitoral verificará se tais critérios foram obedecidos.