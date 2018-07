TSE autoriza veiculação de campanhas institucionais da União em período eleitoral

Propagandas sobre vacinação, aleitamento e Semana da Pátria não terão identificação do governo federal

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) a veicular campanhas institucionais sobre vacinação, aleitamento materno e Semana da Pátria nos próximos meses. Algumas campanhas serão exibidas durante período eleitoral, assim, devem ser veiculadas sem referência ao Governo Federal.

De acordo com a Lei das Eleições, é proibido aos agentes públicos fazer publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, reconhecida pela Justiça Eleitoral. Foi com base nessa justificativa que os ministros Luiz Fux e Rosa Weber concordaram com a solicitação da Secom/PR.

Por decisão de Fux, a veiculação de campanhas de vacinação contra HPV e meningite poderá ir ao ar entre 1º de setembro e 31 de outubro, e contra poliomielite e sarampo, de 1º de agosto a 31 de outubro. A Campanha da Semana Mundial de Aleitamento Materno será realizada de 1º e 7 de agosto.

A ministra Rosa Weber permitiu a veiculação de material publicitário destinado a divulgar evento a ser realizado na Semana da Pátria, em setembro, na Esplanada dos Ministérios. Apesar de reconhecer que, no caso, não incide a regra de gravidade ou urgência, justificou a decisão pelo "caráter ordinário da ação, que ocorre regularmente no mês de setembro, em comemoração à Independência do Brasil, associado à finalidade de fomento dos valores cívicos na sociedade".