TSE assina acordo com Google e Facebook contra as fake news

Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Google, Facebook e entidades representativas do setor de comunicação assinaram, nesta quinta-feira, dois acordos de combate às fake news (notícias falsas) no período eleitoral.

Nos documentos, os signatários também se comprometem a prevenir a desinformação proposital gerada por terceiros, além de apoiar a Corte em projetos de fomento à educação digital e em iniciativas de promoção do jornalismo de qualidade.

A assinatura dos memorandos foi comemorada pelo presidente do TSE, ministro Luiz Fux .

"Nós sempre afirmamos que, na tarefa de combate às notícias falsas, nossa fonte primária seria a imprensa brasileira" afirmou.

Fux classificou os acordos como "atos de cidadania", já que as notícias falsas impedem a divulgação correta de informações para que eleitores possam escolher bons candidatos.

Os termos

O primeiro termo de cooperação assinado hoje o TSE, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), a Associação Nacional de Jornais (ANJ) e a Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER).

O segundo acordo foi assinado por Marcelo Oliveira Lacerda e Mônica Steffen Guise Rosina, representantes do Google e do Facebook, respectivamente. Um dos pontos do documento ressalta a necessidade de diminuir as chances de replicação de notícias distorcidas.