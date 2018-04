TSE aciona PT, PTdoB, PCO e DEM por irregularidades em campanhas de 2012

Siglas terão que devolver R$ 2,5 milhões aos cofres públicos

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, em reunião plenária realizada nesta quinta-feira (26), que as siglas DEM, PCO, PTdoB e PT terão que devolver cerca de R$ 2,5 milhões aos cofres públicos. As penas são referentes a irregularidades identificadas na prestação de contas da campanha eleitoral de 2012.



O Partido dos Trabalhadores foi a legenda que recebeu a punição mais alta, e terá que pagar R$ 1,5 milhão ao erário. Apesar disso, foi o único partido entre os citados a ter as contas de 2012 aprovadas, embora com ressalvas. O PT também terá que aplicar R$ 2,3 milhões acrescidos de multa de 2,5%, em ações de promoção à participação de mulheres na política.



Entre as irregularidades apontadas pelos ministros nas contas do PT está o repasse, pelo diretório nacional, de mais de R$ 1,3 milhão a diretórios regionais que, em 2012, estavam com as contas em situação irregular com a Justiça Eleitoral.



No caso do DEM, as contas da corrida eleitoral de 2012 foram desaprovadas parcialmente e o partido terá que devolver R$ 1 milhão. As punições à sigla também preveem o investimento de R$ 1,1 milhão e multa de 2,5% na participação de mulheres. Além disso, a desaprovação faz com que o partido deixe de usufruir de quase um mês de verbas do fundo partidário.



Entre as irregularidades assinaladas pela Corte está a contratação de empresas de contabilidade de parentes de dirigentes do partido. A relatora das contas do DEM, ministra Rosa Weber, destacou ainda que o partido é reincidente em não cumprir com as cotas de participação feminina.



"No Brasil, as leis não são cumpridas, e isso é lamentável. É o terceiro ano em que o tribunal se debruça sobre essas contas, e não houve esse incentivo", ponderou a ministra.



Também tiveram as contas desaprovadas o PCO (Partido da Causa Operária) e o PTdoB, que se chama Avante. Eles ão de devolver aos cofres públicos R$ 29,8 mil e R$ 137 mil, respectivamente. Ambos também perderam um mês da cota partidária em 2019.



* Com informações da Agência Brasil