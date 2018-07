TSE abre solicitações para voto fora do domicílio eleitoral

Prazo para requerer o voto em trânsito começa nesta terça-feira (17) e segue até 23 de agosto

Eleitores que precisam votar fora de seu domicílio eleitoral registrado no título já pode solicitar o chamado voto em trânsito a partir desta terça-feira (17). Essa modalidade de votação é válida para municípios com mais de 100 mil habitantes. O prazo se encerra no dia 23 de agosto.



De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o pedido de habilitação pode ser feito em qualquer cartório eleitoral, desde que não haja pendência no cadastro. É preciso estar munido de documento com foto e informar o local em que pretende ir às urnas em outubro deste ano.



Quem estiver fora do estado em que foi registrado poderá votar em trânsito para presidente da República. Se o local diferente por apenas o município o voto é permitido para todos os cargos, estaduais e federais - presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.



Os Tribunais Regionais Eleitorais (TRE's) devem indicar onde haverá voto em trânsito até o dia 17 de julho. Os órgãos podem ser atualizados até o prazo final, em 23 de agosto.



O voto em trânsito de quem possui registro no Brasil não vale em urna instalada no exterior. Já para quem possui cadastro fora do país, é possível solicitar o voto em trânsito em território brasileiro.