Troca do nome no título de transexuais começa nesta terça

A substituição deve ser feita até 9 de maio para valer nas eleições de 2018

Eleitores transexuais poderão solicitar a substituição do nome civil pelo social a partir desta terça-feira (3). Para que a alteração comece a valer na eleição de 2018, processo deve ser feito até 9 de maio.



De acordo com o TSE o nome que consta na certidão de nascimento não ficará visível no documento. "O nome civil não constará no título do eleitor que fizer uso do nome social. Na verdade, o nome civil será utilizado apenas para fins administrativos pela Justiça Eleitoral, e seu emprego se dará apenas quando estritamente necessário ao atendimento do interesse público e à salvaguarda de direitos de terceiros", afirmou em nota.



No mesmo prazo deve ser atualizado a identidade de gênero, masculino ou feminino, no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para candidatos, apenas transexuais cadastrados dentro do prazo poderão utilizar as cotas dos partidos.



As regras para alteração de nome social e uso das cotas foi reconhecida no dia 1º de março, dipensando a necessidade de cirurgia de mudança de sexo. Não será necessária a apresentação de laudo clínico.



Os interessados devem procurar qualquer cartório ou posto de atendimento que atenda à zona eleitoral portando um documento de identificação com foto.