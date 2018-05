Tribunal nega último recurso e Eduardo Azeredo pode ser preso

Ex-governador de Minas Gerais foi condenado pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)negou nesta terça-feira (22) o último recurso do ex-governador do Estado Eduardo Azeredo. Com a negativa do recurso, os desembargadores determinaram a prisão imediata do tucano, que já foi condenado em segunda instância.



Azeredo foi condenado pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro pela primeira vez em dezembro de 2015, quando foi sentenciado a 20 anos e 10 meses de prisão. Ele teve a condenação confirmada pela segunda instância, pelo placar de 2 a 1, em agosto do ano passado, quando a pena foi reduzida para 20 anos e um mês. Ele havia recorrido da decisão junto ao tribunal.





Cabem ainda apelações a instâncias superiores, como Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF).