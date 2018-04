Tribunal mantém pena de José Dirceu em mais de 30 anos

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) negou, por unanimidade, um recurso apresentado à Corte pela defesa do ex-ministro José Dirceu. Ele é condenado em 30 anos, 9 meses e 11 dias de prisão pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato.





O político aguarda o término de todo o trânsito em julgado na segunda instância em liberdade. O benefício foi concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Os advogados do ex-ministro ainda têm a possibilidade de apresentar embargos de declaração à essa decisão do tribunal - o que impede que a execução da pena seja autorizada.



Na primeira instância, Dirceu havia sido condenado a 20 anos e 10 meses de prisão pela 13ª Vara Criminal de Curitiba. Ao apresentar recurso para questionar a decisão da Vara no TRF-4, os desembargadores da segunda instância da Justiça Federal aumentaram a pena em 10 anos.





No recurso apreciado nesta tarde, a defesa de José Dirceu pedia a revogação do aumento da pena estabelecida pelo TRF-4. Esta é a segunda pena mais alta, até o momento, aplicada entre os investigados pela força-tarefa.