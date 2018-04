Empresário é acusado de pagar propina aos ex-diretores da Petrobras Renato Duque, Nestor Cerveró e Jorge Luiz Zelada



O Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) suspendeu, nesta segunda-feira (16), a extradição do empresário Raul Schmidt, solicitada pelo governo brasileiro. O argumento defendido pelos advogados de Schmidt - e acatado pela Corte - para vetar o retorno do empresário ao Brasil foi a condição dos presídios brasileiros e a falência do sistema penitenciário que, ainda de acordo com a defesa de Schmidt, submete os presos a um tratamento indigno e desumano.