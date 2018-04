TRF4 nega último recurso de Lula na segunda instância

Desembargadores negaram os embargos dos embargos apresentados pela defesa do ex-presidente; novos recursos poderão ser impetrados em outras instâncias da Justiça

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) rejeitou nesta quarta-feira (18) o último recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a sua condenação em segunda instância. Com isso, está encerrado o processo do petista no TRF4, podendo sua defesa apelar apenas às cortes superiores.



Chamado de embargo dos embargos, esse foi o recurso questionado pela defesa do petista que teria sido ignorado pelo tribunal da segunda instância e pelo juiz federal Sérgio Moro, da Justiça Federal do Paraná, antes pedir a execução da pena de 12 anos e um mês de reclusão. A intenção dos advogados era que o político só fosse preso após esse último julgamento.



Mesmo sendo encerrado na segunda instância, a defesa de Lula ainda dependerá do TRF4 para seguir com novos recursos em instâncias superiores. Caso ele decida recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou ao Supremo Tribunal Federal (STF), deve apresentar o pedido à vice-presidente do TRF4, desembargadora Maria de Fátima Labarrère, que fará um juízo de admissibilidade e verá se o processo contempla os pré-requisitos para ser julgado nas Cortes.



STJ e STF

No STJ, poderá ser apresentado um recurso especial se os advogados apontarem algum aspecto da decisão do TRF4 que configure violação de lei federal, como o Código Penal ou de Processo Penal. Já no STF, caberá recurso extraordinário se os advogados apontarem que a segunda instância violou a Constituição.



Caso Lula esteja preso nessa fase de recursos, a defesa poderá também pedir a esses tribunais superiores a soltura do ex-presidente, para que ele recorra em liberdade.