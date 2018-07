TRF4 nega pedido para tirar Moro da relatoria do caso do sítio de Atibaia

Os advogados do ex-presidente alegavam que o juiz age de forma política-eleitoral

Por unanimidade, a 8ª Turma do Tribunal Regional Eleitoral da 4ª Região (TRF4) negou, nesta quarta-feira (4), dois pedidos ingressados pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para retirar o caso do sítio de Atibaia das mãos do juiz Sérgio Moro. Os advogados alegam que o magistrado age de forma política-eleitoral.



A defesa entrou com a solicitação após Moro participar do evento Lide Brazilian Investmen Fórum, em Nova York, em maio deste ano, organizado pelo grupo de empresários que inclui o candidato a governador de São Paulo, João Dória (PSDB). Na ocasião, o magistrado realizou discurso falando sobre a Operação Lava Jato e a corrupção no Brasil.



Para o relator do pedido, desembargador federal João Pedro Gebran Neto, alegou que a presença de agentes políticos não siginifica que o evento seria político-partidário, sendo a ocasião de "natureza meramente acadêmica, informativa ou cerimonial, sendo notório que em tais aparições não há pronunciamentos específicos a respeito de processos em andamento".



No caso do sítio de Atibaia, Lula é acusado de favorecimento ilícito em relações com a Odebrecht para a reforma de imóvel, atribuído ao ex-presidente, e de receber terreno que seria usado para abrigar o Instituto Lula.