TRF4 nega pedido de anulação da condenação de Lula

A defesa alegava que o juíz Sérgio Moro não teria competência para condenar o petista em primeira instância

A vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), desembargadora Maria de Fátima Freitas Labarrère, negou nesta sexta-feira (4) o recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para anular a condenação. O petista cumpre sentença de 12 anos e um mês pelos crime de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do apartamento triplex, do Guarujá (SP).



O pedido havia sido protocolado no dia 27 de abril pela defesa do ex-presidente. Os advogados apontaram supostas violações cometidas pelo juíz federal Sérgio Moro, entre elas a falta de comprovada relação entre contratos com a Petrobras e o favorecimento ilícito considerado na sentença. Desta forma, eles alegam que a 13ª Vara de Curitiba não teria competência para julgar a ação.



Além do pedido de retirada de Moro do caso, os advogados defenderam também que houve cerceamento de defesa, atipicidade e equívocos na dosimetria da pena. Ao negar o recurso, a desembargadora, afirmou que "somente com argumentos sólidos e passíveis de acolhimento pelas instâncias superiores" poderiam anular a condenação.



Lula segue preso na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. A sentença do TRF4 agravou a condenação já proferida por Moro na 13ª Vara Federal do estado. De acordo com a denúncia, o ex-presidente recebeu o apartamento triplex no Guarujá da construtora OAS.



Outros pedidos de suspeição de Moro do caso já foram negados pelo TRF4. Recentemente, os advogados tentaram retirar das mãos do juíz federal outra ação penal na qual Lula é réu, que apura vantagem indevida em reforma do sítio de Atibaia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, negou recurso com alegações semelhantes nesta quarta-feira (3).