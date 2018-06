TRF4 nega destinação de bens de Dirceu para a Fazenda Nacional

O órgão requeria parte dos R$22,7 milhões confiscados do ex-ministro petista para pagamento de tributos

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) negou nesta quarta-feira (27) recurso ao pedido ingressado pela União para destinar à Fazenda Nacional parte do valor dos bens confiscados do ex-ministro José Dirceu. O de R$22,7 milhões foi encaminhado para a Petrobras.



A União havia alegado, em embargos, que o TRF4 possui histórico favorável à mudança na destinação dos valores. A alegação já havia sido mencionada em julgamento anterior, em abril, quando o tribunal negou o pedido. Na ocasião, a turma negou a medida cautelar sob o entendimento de que não se tratava de crime tributário e que por isso não poderia autorizar o procedimento.



Dirceu chegou a ser condenado e preso pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e organização criminosa, mas foi liberado nesta quarta-feira (27) após a defesa alegar que o cálculo da sentença ainda poderia ser recalculado. O ex-ministro é acusado de ter recebido R$ 12 milhões em propina da Engevix, por meio de contratos superfaturados com a diretoria de serviços da Petrobras. A defesa nega as acusações.



A prisão de Dirceu está sob impasse. A Justiça do DF determinou que o ex-ministro se apresente em até cinco dias à Polícia Federal em Curitiba. Pelo entendimento, a decisão sobre medidas cautelares deveria ser despachada pela 13ª Vara Federal.