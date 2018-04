TRF4 marca julgamento para o último recurso de Lula

Corte irá analisar na próxima quarta os embargos dos embargos apresentado pela defesa do ex-presidente; Lula está preso desde o último dia 07 em Curitiba

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) marcou para a próxima quarta-feira (18), o julgamento do último recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo do tríplex. Sem grandes perspectivas, a análise não tem poder de mudar o resultado da sentença.



Chamado de embargo dos embargos, esse foi o recurso questionado pela defesa do petista que teria sido ignorado pelo tribunal da segunda instância e pelo juiz federal Sérgio Moro, da Justiça Federal do Paraná, antes pedir a execução da pena de 12 anos e um mês de reclusão. A intenção dos advogados era que o político só fosse preso após esse último julgamento.



Lula está preso desde o último sábado (7) quando se entregou para a Polícia Federal em São Paulo. De lá ele seguiu em um voo para Curitiba onde começou a cumprir em regime fechado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.



Instâncias superiores

Mesmo se os embargos dos embargos forem negados pelo TRF4, a defesa do ex-presidente poderá recorrer em instâncias superiores. Como Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Superior Tribunal Federal (STF).



No STJ, poderá ser apresentado um recurso especial se os advogados apontarem algum aspecto da decisão do TRF4 que configure violação de lei federal, como o Código Penal ou de Processo Penal. Já no STF, caberá recurso extraordinário se os advogados apontarem que a segunda instância violou a Constituição.



Caso Lula esteja preso nessa fase de recursos, a defesa poderá também pedir a esses tribunais superiores a soltura do ex-presidente, para que ele recorra em liberdade.