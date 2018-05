TRF4 determina prisão imediata de ex-ministro José Dirceu

Decisão dos desembargadores foi por unanimidade; Dirceu foi condenado há 30 anos de prisão

O Tribunal Regional Eleitoral da 4ª Região (TRF) negou no começo da tarde desta quinta-feira (17), por unanimidade, aos embargos de declaração em embargos infringentes do ex-ministro José Dirceu. Com a decisão, o tribunal determinou a imediata comunicação à Justiça para a execução provisória das penas de José Dirceu.



Além de Dirceu, a decisão dos desembargadores também determina a prisão imediata de Gerson de Mello Almada e de Antônio Guimarães Hourneaux de Moura.