TRF4 confirma condenação de Sérgio Cabral

O TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) confirmou nesta quarta-feira (30) a condenação do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral e manteve a pena em 14 anos e 2 meses. Cabral e, além dele, Wilson Carlos Cordeiro da Silva Carvalho (ex-secretário de gestão do RJ) e Carlos Emanuel de Carvalho Miranda (sócio do ex-governador) foram condenados pela 13ª Vara Federal de Curitiba por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em 13 de junho de 2017.A empreiteira Andrade Gutierrez pagava propina ao ex-governador por meio dos outros réus para garantir contrato de terraplanagem do Comperj (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro) com a Petrobrás.A 8ª Turma negou ainda recurso do MPF (Ministério Público Federal) e manteve a absolvição de Adriana de Lourdes Ancelmo, mulher de Cabral, e de Mônica Araújo Macedo Carvalho, mulher de Carvalho.