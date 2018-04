Moro expede mandado de prisão contra Lula

O ex-presidente teve habeas corpus negado ontem pelo STF

O juiz federal Sérgio Moro expediu, na tarde desta quinta-feira (6) a ordem de prisão ao ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Lula terá de apresentar até exta sexta-feira, na Polícia Federal de Curitiba. O limite do horário para apresentação é 17h.



A ordem de prisão foi autorizada após o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) autorizar Moro a proferir o mandado. A liminar que impedia a prisão do petista foi cassada em julgamento realizado ontem pelo Supremo Tribunal Federal (STF), quando o habeas corpus do político foi negado. Em seu mandato, Moro determina que o ex-presidente não seja algemado.



"É vedada a utilização de algema em qualquer hipótese", afirma Moro.



Segundo o mandado de Moro, foi prepara uma sala reservada para receber o ex-presidente da República, na sede da Polícia Federal em Curitiba.



"Esclareça-se que, em razão da dignidade do cargo ocupado, foi previamente preparada uma sala reservada, espécie de sala de estar maior, na própria superintendência para o início do cumprimento da pena, e na qual o ex-presidente ficará separado dos demais presos, sem qualquer risco para a integridade moral ou física", afirmou Moro.



Lula foi condenado pelo TRF4 em janeiro por corrupção e lavagem de dinheiro. Na denúncia, ele foi acusado de favorecimento ilícito pelo recebimento do apartamento triplex, no Guarujá (SP), que teria sido adquirido como forma de propina da contrutora OAS por meio de contratos com a Petrobras. Mesmo com a sentença, há brechas na lei que permitem a disputa eleitoral.



"Não cabem mais recursos com efeitos suspensivos junto ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Não houve divergência a ensejar infringentes. Hipotéticos embargos de declaração de embargos de declaração constituem apenas uma patologia protelatória e que deveria ser eliminada do mundo jurídico. De qualquer modo, embargos de declaração não alteram julgados, com o que as condenações não são passíveis de alteração na segunda instância", afirma o Juiz Sérgio Moro.



Veja o documento na íntegra: