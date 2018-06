TRF1 suspende interrogatório de Lula na Operação Zelotes

O depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na ação penal sobre a Operação Zelotes, previsto para esta quinta-feira (21), foi suspenso. A decisão foi do desembargador Néviton Guedes, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), em Brasília.

A decisão atende a um pedido da defesa do petista, que é acusado, junto com o filho Luis Cláudio, dos crimes de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Eles são suspeitos de participar de um esquema e interferências no governo federal para beneficiar empresas.

De acordo com a denúncia, Lula, o filho, e os consultores Mauro Marcondes e Cristina Mautoni participaram de negociações irregulares no contrato de compra dos caças suecos Gripen e na prorrogação de incentivos fiscais em uma medida provisória para montadoras de veículos. Segundo o MPF, Luís Cláudio recebeu R$ 2,5 milhões da empresa dos consultores.