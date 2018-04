TRF1 concede habeas corpus para suspender extradição de Raul Schmidt

A liminar suspende a extradic¸a~o ate´ o julgamento do me´rito do habeas corpus; empresário está em Portugal

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região concedeu, nesta sexta-feira (27), liminar que suspende o procedimento de extradição do empresário Raul Schmidt, investigado na Operação Lava Jato. A decisão foi do juiz federal Leão Aparecido Alves.

A liminar suspende a extradição até o julgamento do mérito do habeas corpus. A defesa do empresário, representada pelo advogado Antônio de Almeida Castro, o Kakay, alega que as condições dos presídios brasileiros e a falência do sistema penitenciário submete os presos a um tratamento indigno e desumano.

Na decisão, o magistrado determina que o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperacão Jurídica Internacional (DRCI) do Ministe´rio da Justic¸a, seja notificado e, no prazo de 10 dias, apresente informações a respeito dos questionamentos da defesa.

Considerado um operador dos esquemas de propina na Operação Lava Jato, Schmidt foi preso em Portugal em março de 2016. De acordo com a investigação do Ministério Público Federal (MPF), Schmidt é acusado de pagar propina aos ex-diretores da Petrobras Renato Duque, Nestor Cerveró e Jorge Luiz Zelada. Ele também aparece como gestor de empresas internacionais que obtiveram contratos com a estatal brasileira.

Schmidt nasceu no Brasil e teve naturalidade portuguesa confirmada em 2011. Neto de portugueses, o empresário possui dupla naturalidade.