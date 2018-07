TRF-DF manda Facebook tirar do ar fake news compartilhada por Frota

O combate às fake news nas redes sociais já começou no Distrito Federal. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF) determinou que o Facebook apague um post do ator Alexandre Frota em, no máximo, 24 horas. Foi a primeira decisão do órgão relacionada a difusão de informações falsas na internet.

A postagem, compartilhada por Frota dias atrás, afirmava que o deputado distrital Chico Leite (Rede), pré-candidato do partido ao Senado, seria favorável à prisão do juiz federal Sérgio Moro. Adicionalmente, o ator incluiu o selo "Não vote nele", e qualificou o parlamentar como "canalha".

Segundo o desembargador eleitoral Carlos Rodrigues, o post tem "teor efusivo, associando informações, de teor político, de veracidade questionável, atribuída ao pré­-candidato Chico Leite".

Frota, que é filiado ao PSL, tem mais de 1 milhão de seguidores. A postagem foi compartilhada mais de 30 mil vezes. O magistrado determinou multa diária de R$ 5 mil por dia caso o Facebook não tire a mensagem do ar. Em caso de nova postagem, tanto a rede social quanto o ator serão multados em R$ 100 mil, mais R$ 5 mil por dia.



O Facebook do Brasil informou, no ínicio da tarde, que colaborará com o TRE, mas que não havia sido notificado da decisão. Alexandre Frota não se manifestou

Investigação